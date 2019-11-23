ليجانيس يفاجئ برشلونة في الشوط الأول بهدف نظيف

السبت 23 نوفمبر 2019

برشلونة

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الاول من اللقاء الذي يجمع بين فريقي برشلونة وليجانيس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني الممتاز، والتي تقام على أرضية ملعب بوتاركي.



افتتح التسجيل اللاعب يوسف النصيري، لمصلحة ليجانيس في الدقيقة 12، بعد أستلامه للكرة على الجانب الأيمن لمنطقة جزاء برشلونة ثم سدد كرة رائعة في أقصى الزاوية البعيدة لم يتحرك لها تير شتيجين.

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وفي الدقيقة 23، أهدر النصيري الهدف الثاني لـ ليجانيس، بعد تمريرة بينية رائعة ليوسف النصيري خلف مدافعي برشلونة جهة اليسار خرج تير شتيجين لتشتيت الكرة لكن الحارس كان متأخراً فوصل النصيري لكرة أولاً ولكن طالت الكرة منه لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 31، أهدر برشلونة هدف التعادل، بعد كرة عرضية من جونيور فيربو من جهة اليسار داخل منطقة جزاء ليجانيس قابلها سواريز برأسية قوية ولكن الحارس كويلار تصدى لها برشاقة.

ظلت محاولات الفريق الكتالوني من أجل إحراز هدف التعادل، لكن باتت كل المحاولات بالفشل على مرمى الحارس كويلار.

ويتصدر برشلونة الليجا برصيد 25 نقطة، بينما يتذيل ليجانيس جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.