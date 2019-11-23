شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينهو ينجح في تقدم توتنهام بهدفين في الشوط الاول لأول مرة منذ بداية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 : محمد حسين

انتهي الشوط الاول بتقدم توتنهام علي نظيره ويستهام بهدفين مقابل لاشي في الظهور الاول لمورينهو مع الفريق ، وهي المرة الاولي الذي ينهي فيها توتنهام الشوط الاول متقدم بهدفين في هذا الموسم من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز . ودخل مورينهو المباراة بالتشكيل كالتالي :. حراسة المرمي : كازانيجا خط الدفاع : الديرفيريلد -سانشيز-دافيز-اورير Advertisements خط الوسط :داير-وينكس-الي- لوكاس مورا-سون خط الهجوم : هاري كين بينما جاءت تشكيلة ويستهام علي النحو التالي :. حراسة المرمي :خمينيز خط الدفاع :ديوب-اوجبونا-كريسويل-فريدريكس خط الوسط :يارملينكو-نوبل-رايس-اندرسون-سنودجراس خط الهجوم:هيلير

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