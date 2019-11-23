شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ناري لـ يوفنتوس أمام أتالانتا في الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 يلتقي بعد قليل كلا من فريقي يوفنتوس وأتالانتا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الايطالي، والتي ستقام على أرضية ملعب أتليتي أتزوري دا إيطاليا.

حيث أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل فريقة، وجاء كالتالي: حراسة المرمى: تشيزني. Advertisements خط الدفاع: كواردادو، بونوتشي، دي ليخت، دي تشيلو. خط الوسط: بيانيتش، سامي خضيرة، بينتاكور. خط الهجوم: بيرنادسكي، ديبالا، هيجوايين. ويحتل يوفنتوس صدارة جدول الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

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