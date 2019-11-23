"مبابي" يحارب من أجل ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
تسعى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي لتجدد عقد مهاجم وجناح الفريق "كيليان مبابي"، حيث الأمل ببقاء موهبة نادي العاصمة القادمة من موناكو لأطول وقت ممكن بعدما ساهم اللاعب بعدة أهداف والكثير من التتويجات والأرقام الهامة.
وتشير العديد من التقارير، أن شرط مبابي للموافقة على التجديد هو وضع شرط جزائي يمكنه من الانتقال لصفوف ريال مدريد بالمستقبل.
وكان باريس سان جيرمان برئاسة " ناصر الخليفي"، قد وضعت ٣٦٠ مليون يورو لمن يرغب بضم اللاعب، بعد أن ضمه بالماضي قادما من موناكو مقابل ١٨٠ مليون يورو.
جدير بالذكر أن مبابي أصبح ورقة رابح منذ ظهوره قبل عدة سنوات مع موناكو، بعد أن تم تصعيده ونجح بعودة فريقه للتويج بالدوري وعدد قليل من البطولات الأخرى بالإضافة لنجاحه في الذهاب بالفريق خلال دوري أبطال بالوقوف عند محطة يوفنتوس الإيطالي في نصف نهائي البطولة، حتى يكون أحد أسباب عودة بلاده للتتويج بكأس العام عام ٢٠١٨ ويكون حديث العالم أجمع ويلقب برونالدو الصغير.
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