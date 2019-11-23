شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كين يقود تشكيل توتنهام في اول ظهور لمورينهو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 يستأنف اليوم بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" ، الجولة الثالثة عشر من عمر البطولة ، وتبدأ بالمباراة المرتقبة بين توتنهام وويستهام والظهور الاول لجوزيه مورينهو .

ويدخل جوزيه مورينهو بتشكيل اللقاء كالتالي :. حراسة المرمي : كازانيجا خط الدفاع : الديرفيريلد -سانشيز-دافيز-اورير خط الوسط :داير-وينكس-الي- لوكاس مورا-سون خط الهجوم : هاري كين Advertisements ويدخل ويستهام يونايتد اللقاء بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي :خمينيز خط الدفاع :ديوب-اوجبونا-كريسويل-فريدريكس خط الوسط :يارملينكو-نوبل-رايس-اندرسون-سنودجراس خط الهجوم:هيلير ويحتل توتنهام هوتسبير المركز ١٤ برصيد ١٤ نقطة ، بينما يحتل ويستهام يونايتد المركز ١٦ برصيد ١٣ نقطة . ويشهد لقاء اليوم الظهور الاول لسبشيال وان جوزيه مورينهو الذي عاد الي التدريب من بوابة توتنهام بعد فترة كانت غير سارة مع مانشستر يونايتد ، ليجلس علي مقاعد البدلاء مكان المدرب السابق بوتشتينو .

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