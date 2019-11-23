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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد والقناة الناقلة ومعلق مباراة فلامينجو وريفر بليت في نهائي كأس الليبيرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
ينتظر ملعب "مونومينتال" في ليما عاصمة بيرو، مباراة قوية في نهائي كأس الليبيرتادوريس، بين فلامينجو البرازيلي وريفر بليت الأرجنتيني.
يأمل فريق ريفر بليت إلى الحفاظ على اللقب ورفع رصيده في تاريخ المسابقة إلى خمسة ألقاب، بينما يسعى فلامنجو، إلى التتويج باللقب الذي أحرزه مرة واحدة منذ 38 عامًا.
وكان ريفر بليت قد تأهل للدور النهائي بعد الفوز على بوكا جونيورز بهدفين نظيفين ذهابا، والهزيمة بهدف مقابل لا شئ إيابًا، ليتأهل بنتيجة إجمالية 2/ 1.
بينما فلامينجو فقد تأهل للدور النهائي بعد تغلبه على جريميو البرازيلي 5/ 0 إيابًا بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.
موعد مباراة فلامينجو وريفر بليت
تذاع المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.
القناة الناقلة لمباراة فلامينجو وريفر بليت
تذاع مباراة فلامينجو وريفر بليت عبر قناة beINSPORTS HD1.
معلق مباراة فلامينجو وريفر بليت
يعلق على مباراة فلامينجو وريفر بليت المعلق حسن العيدروس.
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