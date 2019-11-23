شكرا لقرائتكم لائحة مكافآت جديدة في إنبي قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يعمل مجلس إدارة إنبى خلال الوقت الجارى بالتنسيق مع حلمى طولان المدير الفنى للفريق على إبرام لائحة جديدة تتضمن رفع قيمة المكافآت المالية لتحقيق الانتصارات وتخطى دوامة الهبوط بشكل مبكّر.

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كما ستضم لائحة إنبى، بنود عقابية مشددة لمنع أية تجاوزات أو حالات تقصير داخل الفريق البترولى وجاءت اللائحة الجديدة بناء على طلب حلمى طولان بالتنسيق مع مجلس إنبى حيث يعمل أعضاء مجلس الإدارة حاليا على وضع التصور الخاص بهم ثم سيضع حلمى طولان تصوره النهائى لعرض الأمر بصورة رسمية على المجلس لاعتماد تلك اللائحة الجديدة المقرر العمل بها خلال الفترة القادمة بعد الاستقرار النهائى على كافة بنودها.

ويستعد إنبى خلال الوقت الحالى لمواجهة الزمالك، بعد غد الإثنين، على ستاد السلام، فى الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.