شكرا لقرائتكم محمود فتح الله يشكو الزمالك للكاف بسبب 4 ملايين جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد طلب من اتحاد الكرة ضرورة إنهاء أي نادي مشارك فى البطولات الأفريقية لجميع المديونيات المتأخرة من أجل مطابقة شروط دوري المحترفين و فى حالة مخالفة أي من ذلك سيتم سحب الرخصة من النادي المخالف.
وأصبح نادي الزمالك مطالبا بسرعة إنهاء أزمة محمود فتح الله، لتجنب توقيع أى عقوبات على القلعة البيضاء من جانب الكاف.
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