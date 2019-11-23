شكرا لقرائتكم محمود فتح الله يشكو الزمالك للكاف بسبب 4 ملايين جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم محمود فتح الله لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

كان اتحاد الكرة قد أقر بحصول محمود فتح الله على مبلغ 6 مليون و600 ألف جنيه من مستحقاته المتأخرة لدي نادي الزمالك، وتقاضي اللاعب جزء من المبلغ ويتبقى له 4 مليون و250 ألف جنيه.

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كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد طلب من اتحاد الكرة ضرورة إنهاء أي نادي مشارك فى البطولات الأفريقية لجميع المديونيات المتأخرة من أجل مطابقة شروط دوري المحترفين و فى حالة مخالفة أي من ذلك سيتم سحب الرخصة من النادي المخالف.

وأصبح نادي الزمالك مطالبا بسرعة إنهاء أزمة محمود فتح الله، لتجنب توقيع أى عقوبات على القلعة البيضاء من جانب الكاف.