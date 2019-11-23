رسالة وداع عاطفية لمدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ودع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لاعبي فريق توتنهام هوتسبير، الذين عمل معهم خمس سنوات، بعد إقالته من تدريب الفريق برسالة عاطفية مؤثرة.

صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، ذكرت أن ماوريسيو بوكيتينو لم يستطع وداع اللاعبين وجها لوجه، ولكنه ترك لهم رسالة، على اللوحة المخصصة لشرح خطة اللعب.

المدرب البالغ من العمر 47 عاما، كتب على اللوحة في رسالته الوداعية: “شكرا جزيلا لكم جميعا، ليس علينا أن نقول وداعا لأنكم سوف تظلون في قلبي”.

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بوكيتينو كان يقوم توتنهام الملقب بـ “السبيرز” منذ عام 2014 وحتى الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، ونجح في الوصول بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

فريق توتنهام تراجع عن عادته في التواجد ضمن الأربعة الكبار هذا الموسم إذ يحتل المركز الـ14 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.

يشار إلى أن إدارة توتنهام عينت البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا للفريق خلفا للمدرب الأرجنتيني، بعد ساعات قليلة من إعلان رحيل بوكيتينو.