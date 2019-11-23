مدرب انتر ميلان يدرب اللاعبين على وضعيات العلاقة الحميمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدلى الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، بتصريحات مثيرة للجدل، فاجأت الوسط الكروي في إيطاليا والعالم.

صحيفة “ليكيب” الفرنسية، نقلت عن المدرب أنه كان يخصص جزءا من التدريبات لمناقشة اللاعبين في كيفية ممارسة الجنس مع زوجاتهم وصديقاتهم على مدار الموسم الكروي.

كونتي قال خلال تصريحاته للصحيفة: كنت أشرح للاعبين كيفية القيام بممارسة الجنس بأقل مجهود، وكنت أفضل ألا تستمر الممارسة لفترات طويلة، وعلى اللاعبين أن يكونوا في وضع المستلقي وزوجاتهم بالأعلى، ويفضل أن يمارسوه مع زوجاتهم لأنهم لن يضطروا للقيام بمجهود إضافي، فعلت ذلك في يوفنتوس وتشيلسي.

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المدرب أضاف: طرق اللعب في كرة القدم أصبحت أيضاً تشبه الوضعيات الجنسية، حيث أنه في فترة المنافسات يجب الحصول على ما تريد وفي نفس الوقت تحاول أن تقتصد في الجهد، وبمجرد أن يصبح شريكك في العلاقة في الوضعية الأمثل تبدأ في الممارسة، وذلك ما يسمى بالفاعلية، ويفضل أن يتم ذلك مع الزوجة حيث لا يتعين عليك أداء استثنائيًا.

نادي إنتر ميلان كان قد أعلن في مايو الماضي تعاقده رسمياً مع أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، لتولي تدريب الفريق، خلفاً للوتشيانو سباليتي الذي تمت إقالته من منصبه.