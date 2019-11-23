دييجو كوستا يخضع لعملية جراحية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضع النجم الإسباني دييجو كوستا، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، لعملية جراحية لإزالة فتق في فقرات الرقبة، حسبما أعلن فريقه ثالث ترتيب الدوري الإسباني “الليجا”.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” فقد أعلن النادي في بيان له أن العملية الجراحية تمت بنجاح وكما هو مخطط لها، حيث خضع دييجو كوستا لعملية جراحية في فقرات الرقبة في مدريد.
البيان لم يحدد المدة التي سيغيب فيها كوستا عن فريقه، غير أن الصحف المحلية توقعت أن تمتد الفترة لحوالي ثلاثة أشهر، ما يعني أنه سيغيب عن مواجهة برشلونة مطلع الشهر القادم في الدوري المحلي، وآخر مباراتين في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي ولوكوموتيف موسكو الروسي.
اللاعب من المحتمل أيضا أن يغيب أيضا عن مباراة الذهاب في الدور ثمن النهائي في حال تأهل الممثل الثاني للعاصمة.
كوستا كان قد لعب 15 مباراة مع أتلتيكو بينها 11 في الدوري المحلي، وأربع في دوري الأبطال، حيث سجل هدفين ومرر ثلاث كرات حاسمة.
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