جيرارد بيكيه يكشف عن حلمه الوحيد خلال الطفولة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقى النجم الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة الإسباني، الضوء على الفترة المقبلة لمسيرته مع ناديه.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد نفى جيرارد بيكيه مدافع منتخب إسبانيا السابق، وجود أي نية لديه في اللعب لفريق آخر غير “البلوجرانا”، مؤكدا أنه سيختم مسيرته الكروية في النادي الكتالوني العملاق.

بيكه قال في تصريحات له: قلتها دائما، سيكون برشلونة هو آخر فريق ألعب بألوانه، فليس لديّ أي نية على الإطلاق لارتداء أي قميص آخر، لأنني طالما ألعب كرة القدم فهدفي أن أكون ضمن صفوف البارسا، وهذا هو الحلم الأكبر للجميع.

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اللاعب أضاف: عندما كنت صغيرا، كان حلمي الوحيد هو ارتداء قميص برشلونة، حيث يشعرني بالقوة والرغبة.. اعتدت أن أفي بالعقود وألتزم بها، وأنا بالفعل أعتزم البقاء مع برشلونة حتى نهاية عقدي عام 2022، لكني ليست لدي كرة بلورية ولا أعرف إذا كنت سأتمكن من ذلك أم لا.

واختتم: إذا رأيت أنني فقدت شغفي أو أنني لست على المستوى، فلا مشكلة لديّ في الاعتزال مبكرا، لكن رغم ذلك، أعتقد أن هذا لن يحدث، لأني أعرف نفسي، فأنا قادر على التحمل حتى عام 2022، لكني لا أملك تأكيدا لذلك.