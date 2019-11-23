هل تزوج كريستيانو رونالد سرا من جورجينا في المغرب؟.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن زواج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، سرا من صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز في المغرب.
صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، نقلت عن مصادر مقربة من النجم البرتغالي نفيها للتقارير الصحفية، التي تحدثت عن زواج رونالدو البالغ من العمر 34 عاما من صديقته الإسبانية التي يرتبط بها منذ عام 2016.
مجلة “نوفيلا 2000” الإيطالية، كانت قد ذكرت في تقرير أن نجم فريق “السيدة العجوز”، تزوج من جورجينا بشكل سري، وأقيم حفل الزفاف بالمغرب في أغسطس الماضي.. وتناقلت الصحف الإيطالية خبر زفاف اللاعب الملقب بـ”الدون” أثناء زياته للمغرب لمتابعة أشغال بناء فندقه، بمدينة مراكش.
التكهنات حول حفل زفاف الثنائي، جاءت بعد أسابيع قليلة من كشف رونالدو، عن خطط للزواج من الحسناء السمراء، والتي يصر على أنه حلم والدته ماريا دولوريس.
رونالدو في تصريحات له مع المذيع الشهير بيرس مورغان على شبكة CNN قال: لقد ساعدتني جورجينا كثيرا، بالطبع أنا أحبها، سنكون متزوجين يوما ما بالتأكيد، إنه حلم أمي أيضا.
يذكر أن جورجينا البالغة 25 عاما هي والدة طفلة النجم البرتغالي وتدعى آلانا مارتينا، كما ترعى أطفاله الثلاثة الأخرين، كريستيانو جونيور، والتوأمين “إيفا وماتيو”.
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