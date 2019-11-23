شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقود هجوم برشلونة أمام ليجانيس في الليجا والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 ميسي أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن تشكيل فريفه لمواجهة ليجانيس في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني والتي تقام على ملعب "بوتاركي".

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: تير شتيجن. Advertisements الدفاع: فيربو، أومتيتي، بيكيه، واجي. الوسط: بوسكيتس، دي يونج، جريزمان. الهجوم: ديمبلي، سواريز، ميسي. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: نيتو، أراخو، مورير، راكيتيتش، ألينيا، فاتي، فيدال. ويتصدر برشلونة الليجا برصيد 25 نقطة، بينما يتذيل ليجانيس جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

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