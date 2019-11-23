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رقم جديد ينتظر اجويرو في قمة الاسبوع امام تشيلسي 

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محمد حسين 0 تبليغ

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السبت 23 نوفمبر 2019

اجويرو

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يستأنف اليوم بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" والتي يحمل لقابها اخر نسختين علي التوالي مانشستر سيتي بقيادة الفيلسوف "بيب جوارديولا" .

ويستقبل اليوم في قمة الاسبوع ١٣ من عمر منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" مانشستر سيتي ضيفه تشيلسي في مباراة تعني الكثير لابناء بيب جوارديولا لاستعادة المنافسة علي اللقب مع المتصدر بفارق ٩ نقاط عنهم .

يمتلك سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي والهداف التاريخي للنادي ،أرقاما مميزة أمام تشيلسي وذلك قبل الموقعة التى ستجمع الفريقين مساء اليوم بالبريميرليج حيث سجل 15 هدف ضد تشيلسي في كل البطولات، أكثر من ضد أي فريق آخر في مسيرته.

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