شكرا لقرائتكم عمار حمدى: سأطالب بالإعارة فى حالة عدم مشاركتى فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
تابع عمار حمدي فى تصريحات لقناة "تايم سبورتس"، الاحتفالات تواصلت حتى الرابعة صباح اليوم السبت بين جميع اللاعبين ، والحقيقة كنا سعداء أكثر بالجماهير و فرحتهم بالملعب والتى استمرت حتى الصباح ، وكنا نعمل جاهدين على الفوز فى كل مباراة لإسعاد الجماهير.
أضاف لاعب الأهلي أنه سيعود للإنضمام لناديه اليوم، مؤكداً أنه سيطلب من إدارة النادي فى حالة عدم وجوده فى الحسابات الخاصة بالفريق الاول سيطلب الخروج للإعارة.
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