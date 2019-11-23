شكرا لقرائتكم فتحى مبروك عن طريقة شوقى غريب: طبقتها مع الأهلى وكسبت الزمالك بثنائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب فتحى مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادى الاهلى عن إعجابة الشديد بالطريقة التى يتبعها شوقى غريب فى تدريب المنتخب الاولمبى

وسطر لاعبو منتخب مصر الأولمبى أسماءهم بحروف من نور فى تاريخ المجد ليدخلوا التاريخ من الباب الكبير، بعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتتويج ببطولة أمم أفريقيا للشباب التى أقيمت فى مصر للمرة الأولى فى تاريخ الفراعنة الصغار.

وقال فتحى مبروك فى تصريحات لقناة تايم سبورت مع الاعلامية ميرهان عمرو: أنا مقتنع جدا بطريقة لعب شوقي غريب ومبسوط منه وطبقت الطريقة دي مع الأهلي في 2013 وكسبت الزمالك 2/0".

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وعن تألق رمضان صبحى مع الفراعنة الصغار قال فتحى مبروك: "اللي اتربى في الأهلي من زمان عنده الروح دي في شخصيته ، والروح القتالية هى الطريقة الوحيدة لتعويض فارق الامكانيات مع أى منافس مهما كان وزنه فى الملعب لذا من يتسلح بروح نجوم المنتخب الاولمبى يستطيع عبور أصعب المحطات الكروية".

وفاز المنتخب الوطنى على الأفيال الإيفوارية فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 بهدفين مقابل هدف، بعدما تقدم الفراعنة طوال أحداث اللقاء بهدف نظيف ليتعادل منتخب كوت ديفوار فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى وتمتد المباراة لأشواط إضافية، قبل أن يحسم ر