شكرا لقرائتكم فتحى مبروك عن طريقة شوقى غريب: طبقتها مع الأهلى وكسبت الزمالك بثنائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسطر لاعبو منتخب مصر الأولمبى أسماءهم بحروف من نور فى تاريخ المجد ليدخلوا التاريخ من الباب الكبير، بعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتتويج ببطولة أمم أفريقيا للشباب التى أقيمت فى مصر للمرة الأولى فى تاريخ الفراعنة الصغار.
وقال فتحى مبروك فى تصريحات لقناة تايم سبورت مع الاعلامية ميرهان عمرو: أنا مقتنع جدا بطريقة لعب شوقي غريب ومبسوط منه وطبقت الطريقة دي مع الأهلي في 2013 وكسبت الزمالك 2/0".
وفاز المنتخب الوطنى على الأفيال الإيفوارية فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 بهدفين مقابل هدف، بعدما تقدم الفراعنة طوال أحداث اللقاء بهدف نظيف ليتعادل منتخب كوت ديفوار فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى وتمتد المباراة لأشواط إضافية، قبل أن يحسم ر
كانت هذه تفاصيل خبر فتحى مبروك عن طريقة شوقى غريب: طبقتها مع الأهلى وكسبت الزمالك بثنائية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.