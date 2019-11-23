شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد المحرق البحرينى بالبطولة العربية.. زعيم الثغر بالأخضر الكامل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الاجتماع الفنى لمباراة الاتحاد السكندرى والمحرق البحرينى بالبطولة العربية بحضور اللواء عبد الجليل امام مدير الكرة بالاتحاد والكابتن سمير محجوب المدير الادارى لفريق الكرة بالاتحاد والذى أسفر عن ارتداء زعيم الثغر للزى الاخضر فى الاخضر مع ظهور حارس المرمى بالزى الازرق بينما يرتدى بطل البحرين زي أحمر فى أحمر . ويختتم فريق الاتحاد السكندرى استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة المحرق البحرينى بإياب دور الستة عشر للبطولة العربية والمقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الاحد بالبحرين . وانتهت مباراة الذهاب التى أقيمت فى الإسكندرية انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد سجلهما خالد قمر وأحمد رفعت. Advertisements وتأهل زعيم الثغر لدور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربى الكويتى بنتيجة 3 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بينما تأهل المحرق البحرينى بعد فوزه إيابا فى المنامة على شباب قسنطينة الجزائرى بنتيجة 2-صفر سجلهما تياغو دى برادو (49) - (79)، وكان فريق قسنطينة فاز ذهابا 3-1 ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى للخروج بنتيجة إيجابية فى تلك المباراة، خاصة أن الفريق سيعود لمواجهة الإسماعيلى بالدورى يوم 30 نوفمبر.

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