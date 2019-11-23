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شكرا لقرائتكم رمضان صبحى "بيحتفل للصبح"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر رمضان صبحي صوراً مع كأس البطولة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.
رمضان
وكان المنتخب الوطني قد نجح في انتزاع لقب بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي استضافتها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي أمس.
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