شكرا لقرائتكم رمضان صبحى "بيحتفل للصبح"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرحة عارمة اجتاحت مصر بعد فوز المنتخب الاولمبى بلقب كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة ، ويعد رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي هو اللاعب الأبرز فى البطولة وحقق عن جدارة أفضل لاعب ، ويواصل اللاعب احتفاله بتتويج الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة للمرة الأولى في تاريخ المنتخب الوطني. ونشر رمضان صبحي صوراً مع كأس البطولة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام. Advertisements

رمضان وكان المنتخب الوطني قد نجح في انتزاع لقب بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي استضافتها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي أمس.

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