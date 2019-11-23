شكرا لقرائتكم ميتشو يؤجل حسم المقعد الأخير للزمالك فى قائمة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك، على تأجيل حسم المقعد الأخير بالقائمة الأفريقية بعد قيد المغربي محمد أوناجم جناح الفريق الأبيض، خلال الفترة الحالية فى القائمة البيضاء المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا، يأتى قرار المدرب الصربى انتظارا للصفقة التي سيبرمها النادي في يناير المقبل سواء بتدعيم الهجوم أو خط الوسط في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات بمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم 30 من الشهر الجاري في الكونغو وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قام بفتح باب القيد الأفريقي مجددا منذ الخامس عشر من نوفمبر الجاري ويمتد حتى 31 يناير المقبل وقام الزمالك بقيد المغربي محمد أوناجم فى القائمة الأفريقية ليتبقى مقعد وحيد للأبيض.

وجاء قرار ميتشو بعد استقرار مسؤولو الزمالك على إبرام صفقة وحيدة فى شهر يناير المقبل وتم إخطار المدرب الصربى بتلك المسألة لتحديد هوية الصفقة التى يراها أنسب للفريق من وجهة نظره وذلك لحسمها بعد تأكيدات مسؤولى اتحاد الكرة بإنه لن يتم فتح باب الاستبدال فى شهر يناير المقبل فى المسابقات المحلية، وإنه سيتم ختام مسابقة الدورى بالنظام الذى انطلقت به المسابقة هذا الموسم حيث تم السماح لكل ناد بقيد 30 لاعبا فى قائمته واستبدال 5 لاعبين بحد أقصى فى فترة الانتقالات الصيفية والشتوية وبعد إجراء مسؤولى الأبيض 4 عمليات استبدال فى انتقالات الصيف الماضى يحق لأبناء ميت عقبة استبدال وحيد فى انتقالات الشتاء القادمة فى شهر يناير لذا تم إخطار ميتشو بالمسألة.

وتزايدت فرص إمام عاشور صانع ألعاب الزمالك والمنتخب الأولمبى بشأن قيده فى قائمة الفريق المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا حيث يتبقى للأبيض مقعدا وحيدا فى قائمته بتلك البطولة وكانت الرغبة داخل القلعة البيضاء تتجه لتأجيل قيد اللاعب بعد فتح باب القيد الإفريقى وانتظار صفقات يناير لحسم قيده أو قيد أحد الوافدين الجدد من عدمه إلا إنه فرصه فى القيد الإفريقى أصبحت متزايدة خاصة إن الأبيض لن يبرم فى الشتاء سوى صفقة وحيدة ولكن ميتشو فضل تأجيل الأمر بصورة نهائية فى الفترة الحالية انتظارا لحسم صفقة يناير.