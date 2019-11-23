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الإسماعيلى يصل مطار أبو ظبى استعدادا للقاء الجزيرة فى البطولة العربية...

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جدة - عمرو شويل  

 

كان فى استقبال البعثة وفد نادى الجزيرة الإماراتى والذى حرص على تقديم الورود لأعضاء البعثة ترحيبا بفريق النادى الاسماعيلى .

 

من المقرر أن تتوجه البعثة لفندق الاقامة بالعاصمة أبو ظبى فور الخروج من المطار .

 

يذكر أن الاسماعيلى قد حقق فوزا بجولة الذهاب بهدفين دون رد سجلهما الهداف الناميبى بنسون شيلونجو.

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