شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يصل مطار أبو ظبى استعدادا للقاء الجزيرة فى البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كان فى استقبال البعثة وفد نادى الجزيرة الإماراتى والذى حرص على تقديم الورود لأعضاء البعثة ترحيبا بفريق النادى الاسماعيلى . من المقرر أن تتوجه البعثة لفندق الاقامة بالعاصمة أبو ظبى فور الخروج من المطار . يذكر أن الاسماعيلى قد حقق فوزا بجولة الذهاب بهدفين دون رد سجلهما الهداف الناميبى بنسون شيلونجو. Advertisements

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