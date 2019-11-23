شكرا لقرائتكم الزمالك يعتلى صدارة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد انتهاء الجولتين الـ 14 ، 15 للرجال ، نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك فى التواجد على قمة دوري المحترفين لكرة اليد ودوري المرتبط لمواليد "2002" والجولة ال "11" لمرتبط مواليد "٢٠٠٠" وذلك بفارق " نصف نقطة " التي تسببت خلال الأسبوعيين الماضيين بعد إحتساب النقاط الإعتبارية لمرحلتي المرتبط .

إلا أن الفريق الأبيض إعتلي القمة من جديد برصيد "61.5" والأهلي في المركز الثاني برصيد "61 " نقطة فيما جاء فريق طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد "52 " يليه سبورتنج رابعا برصيد 48.5 " نقطة وهيليوبوليس خامسا برصيد "44 " نقطة .

ومن جانبه أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد أن حساب النقاط الإعتبارية يمنح الأول فى المحترفين 36 نقطة و الثانى ينقص نقطتين ، مشيرا إلى أن على صعيد المرتبط مواليد 2000 يمنح الأول 9 نقاط و الثانى ينقص نصف نقطة .

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أما على صعيد مرتبط 2002 يمنح الأول 18 نقطة و الثانى ينقص عنه نقطة كاملة ، حتى يتحدد البطل فى النهائيات بهذا الشكل .