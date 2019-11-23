شكرا لقرائتكم الزمالك يعتلى صدارة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن جانبه أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد أن حساب النقاط الإعتبارية يمنح الأول فى المحترفين 36 نقطة و الثانى ينقص نقطتين ، مشيرا إلى أن على صعيد المرتبط مواليد 2000 يمنح الأول 9 نقاط و الثانى ينقص نصف نقطة .
أما على صعيد مرتبط 2002 يمنح الأول 18 نقطة و الثانى ينقص عنه نقطة كاملة ، حتى يتحدد البطل فى النهائيات بهذا الشكل .
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