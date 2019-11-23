شكرا لقرائتكم محمد الننى يهنئ المنتخب الأولمبى بكأس أفريقيا والتأهل للأولمبياد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
نجح منتخب مصر الأولمبى في كسر نحس النهائيات الذى يلازم المنتخبات العربية فى بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً على مدار التاريخ.
وكتب محمد الننى عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، الف مبروك لمصرنا الحبيبه وشعبها حصول منتخبنا الأوليمبي الرائع علي العلامه الكامله بوصوله لأولمبياد طوكيو وحصوله علي كأس أفريقيا الف مبروك للجهاز الفني واللاعبين الرائعين".
وبات منتخب مصر أول منتخب عربي ينجح في الحصول على بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً، بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2 – 1 بعد اللجوء إلى الوقت الاضافي في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة.
وخسر منتخب المغرب نهائى النسخة الأولى التى أقيمت عام 2011 أمام الجابون بنتيجة 1 – 2، قبل أن يخسر منتخب الجزائر نهائى النسخة الثانية التى أقيمت عام 2015 أمام نيجيريا بالنتيجة ذاتها.
كما كسر منتخب مصر عقدة أصحاب الأرض، التي ظهرت في بطولتي 2011 و2015، بعد فشل المغرب والسنغال في إحراز اللقب.
وكان المغرب قد خسر نهائي نسخة 2011، التي أقيمت على أرضه، أمام الجابون (2-1) في النهائي، وهي ذات النتيجة التي انهزم بها المنتخب الجزائري، في نهائي 2015 أمام نيجيريا، على الأراضي السنغالية.
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