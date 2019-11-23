شكرا لقرائتكم الأهلى يستقبل مقترحات الجمعية العمومية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مجلس إدارة النادى الأهلى العديد من الاقتراحات لمناقشتها فى الجمعية العمومية العادية للنادى التى انطلقت أمس وتستمر حتى اليوم، حيث بدأ التسجيل صباح اليوم السبت فى اليوم الثانى للجمعية العمومية العادية للنادى ويستمر التسجيل حتى الساعة السابعة مساءً .

ومن أبرز الاقتراحات التى تلقاها مجلس الأهلى ، مخاطبة الجهات المعنية ولجنة تسمية الشوارع بمحافظة القاهرة بإطلاق أسم الفريق الراحل عبد المحسن مرتجى رئيس النادى السابق على أحد الشوارع المحيطة بأحد فروع النادى الثلاثة، الجزيرة أو مدينة نصر أو الشيخ زايد، خاصة وأنه أحد رموز النادى البارزين عبر تاريخه ولم يتم إطلاق إسمه على أى شيء داخل جدران النادى لا سيما وأن الفريق مرتجي_والد المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الحالى _ صاحب بصمة واضحة فى القلعة الحمراء فضلاً عن كونه رجل عسكرى وينتمى للمؤسسة العسكرية وأحد رجال مصر القلائل الذين عملوا فى الحرب والسياسة وكرة القدم.

من ضمن الاقتراحات التى تلقاها مجلس الأهلى، إنشاء إذاعة خاصة بالنادى الأهلى سواء من خلال الإذاعة العامة أو من خلال الأنترنت وسيساعد أسم الأهلى وقيمته المحلية والقارية والعالمية فى انتشار الإذاعة وتوسعها وتحقيق أهداف النادى على الصعيد الأعلامى وبعد فترة ستكون الإذاعة مصدر دخل جيد للنادي.

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كما تضمنت بعض الاقتراحات إصلاح بعض التلفيات التى تحدث فى حمام سباحة مدينة نصر، وزيادة عدد الأيام المُخصصة للسيدات فى حمام السباحة بدلاً من الأيام المُحددة لهن حالياً وهى يومين.

ورفض أحد الاقتراحات التبرعات الإجبارية حتى لو بقرار جمعية عمومية فبدلاً أن يتم تبرع الأعضاء لأحدى مستشفيات سرطان الأطفال يتم تخصيص صندوق للتبرعات الاختيارية يكون للمتبرع الحق فيه تحديد قيمة التبرع والجهة المتبرع لها وكذلك أسم المتبرع على أن يتم عقد اجتماع بشكل منتظم للجنة التبرعات وأن يتم الكشف بشكل منتظم عن هذه التبرعات والجهات التى تسلمتّها.

وركّزت بعض الأقتراحات الأخرى على تخصيص أماكن إنتظار للسيارات وتوسيع دائرة الألعاب المُخصص لذوى الأحتياجات الخاصة وعدم اقتصارها على السباحة والكاراتيه فقط.