شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الكرة: المكافآت تنهال على لاعبى المنتخب الأوليمبي من رجال الأعمال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تابع الجنايني فى تصريحات : المكافأت تنهال على لاعبي منتخب مصر الأوليمبي من الكثير من رجال الأعمال المصريين بسبب الأداء الرجولى للاعبين فى مباراة كوت ديفوار أمس ، وفى جميع المباريات التى لعبها الفريق وفاز بها الفراعنة فى رقم مميز يحسب لهذا الجيل ، مؤكداً أنه تم صرف مكافأت خاصة للاعبين بعيداً عن اللائحة الخاصة بالمكافأت المالية بالتأهل للاوليمبياد والفوز ببطولة أمم أفريقيا.

أضاف رئيس اتحادا لكرة أن طلبات الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب استعدادًا للاوليمبياد سيتم الموافقة عليها من أجل الظهور بشكل مميز فى الاوليمبياد و العمل على تحقيق ميدالية ، لإسعاد الجمهور المصري ، الذى كان أحد العوامل الرئيسية فى الفوز باللقب بعد المساندة للفريق بداية من مباراة مالي.