شكرا لقرائتكم آخر كلام .. 5 آلاف مشجع فى مباريات الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد النجاح المبهر لكأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة ، تم التنسيق مع الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباريات الدوري الممتاز عقب إنتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى استضافتها مصر وفاز بلقبها الفراعنة.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه بعد النجاح المبهر لبطولة كأس الأمم الأفريقية و الحضور الجماهيري المميز والذى وصل إلى أكثر من 75 ألف مشجع ، تم الإتفاق مع الجهات الامنية على تواجد 5 آلاف مشجع فى مباريات الدوري الممتاز سيتم تقسيمها إلى 3500 مشجع للفريق صاحب الملعب و 500 للفريق الضيف و 1000 لطلبة الجامعات و مراكز الشباب.

أضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم زيادة أعداد الجماهير بشكل تدريجي فى الفترة المقبلة من مباريات الدوري .