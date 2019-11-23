شكرا لقرائتكم الأهلى يطير غدا للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير غدا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الجونة، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غدٍ الاثنين في إطار منافسات الاسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز.

واستعاد الفريق جهود كل من جونيور اجايي والمالى أليو ديانج لاعبى لافريق عقب تماثلهما للشفاء، حسب ما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى.

وفضل الجهاز الفني خوض المران الأخير صباح غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة والسفر بعدها إلى الجونة للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء.