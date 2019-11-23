شكرا لقرائتكم مصر تستضيف اجتماع الاتحاد الإفريقي للمنطقة الخامسة للكرة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإجتماع بحضور كلا من ،عمرو علوانى رئيس الإتحاد الأفريقى و أحمد عبد الدايم القائم بأعمال الإتحاد المصرى للكرة الطائرة و هويدا مندى سكرتير عام الإتحاد الأفريقى وعدد من المسئولين فى الإتحاد الأفريقى . Advertisements ويناقش الإجتماع دعم فرق المنطقة فى بطولة كونتنينتال كاب المؤهلة للأولمبياد فى الكرة الطائرة الشاطئية و و تحديد موعد بطولة الأندية فى نوفمبر 2020 . وناقش مسئولو الإتحاد جدول أعمال الإجتماع فى حضور أحمد عبد الدايم مسبقا قبل إنطلاق الإجتماع الرسمى للوقوف على الخطوط العريضة لمناقشتها فى الإجتماع .

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