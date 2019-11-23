طاهر محمد طاهر يجرى أشعة جدة غدا للاطمئنان على وضع التمزق...

جدة - عمرو شويل يجرى طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب أشعة جديدة غداً الأحد، للاطمئنان على وضع التمزق الذي أبعده عن المشاركة مع الفراعنة في أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة والتي توج بها المنتخب الوطني.

يستضيف المقاولون العرب نظيره أسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى تمام الخامسة مساء فى المواجهة المؤجلة من الاسبوع الرابع للدوري المصرى، ويحتل ذئاب الجبل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر مثلها.

ويعاني طاهر محمد طاهر من تمزق في العضلة الخلفية بمقدار 1 ملي منع صانع ألعاب ذئاب الجبل من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي الذي تمكن من حصد بطولة أمم أفريقيا للشباب وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 "، أنه يشرف على علاج طاهر بشكل يومي منذ تعرضه للاصابة، مشيراً إلى أن العلاج يسير بخطى جيدة وسيجري اللاعب أشعة جديدة غداً الأحد لمعرفة حالة التمزق.

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أضاف طبيب المقاولون أنه في حالة التئام التمزق بشكل كامل سيبدأ اللاعب في تدريبات تأهيلية قد تستغرق 3 أسابيع حتى يصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق، وفي حالة عدم الالتئام سيتم تأجيل البرنامج التأهيلي مؤقتاً.