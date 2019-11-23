طاهر محمد طاهر يجرى أشعة جدة غدا للاطمئنان على وضع التمزق...

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يستضيف المقاولون العرب نظيره أسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى تمام الخامسة مساء فى المواجهة المؤجلة من الاسبوع الرابع للدوري المصرى، ويحتل ذئاب الجبل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر مثلها.
وأكد الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 "، أنه يشرف على علاج طاهر بشكل يومي منذ تعرضه للاصابة، مشيراً إلى أن العلاج يسير بخطى جيدة وسيجري اللاعب أشعة جديدة غداً الأحد لمعرفة حالة التمزق.
أضاف طبيب المقاولون أنه في حالة التئام التمزق بشكل كامل سيبدأ اللاعب في تدريبات تأهيلية قد تستغرق 3 أسابيع حتى يصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق، وفي حالة عدم الالتئام سيتم تأجيل البرنامج التأهيلي مؤقتاً.
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