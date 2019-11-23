شكرا لقرائتكم ثلاثى المنتخب الأولمبى وثنائى الشباب.. "مشروع" فايلر فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ربما يكون السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، واحداً من أسعد الأشخاص تتويجاً بالمنتخب الأولمبي المصري ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بعدما تألق أكثر من لاعب أهلاوي في صفوف المنتخب الأولمبي، حيث شارك رمضان صبحي وعمار حمدي بشكل منتظم مع الفراعنة الصغار.

فيما جاءت مشاركة الأهلاوي الثالث في المنتخب الأولمبي وهو صلاح محسن على فترات مُتباعدة بجانب أبناء الأهلي المُعارين لأندية أخرى أمثال ناصر ماهر المُعار لسموحة وأحمد ياسر ريان المُعار للجونة وأن كانت الإصابة قد حرمت ناصر ماهر من المشاركة في هذا الانجاز.

فايلر كان حريصا منذ البداية على متابعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أختتمت مساء أمس الجمعة، وتحدث مع معاونيه ومُقربون له عن تألق لاعبي الأهلي في المنتخب الأولمبي وعبّر المدرب السويسري عن إعجابه الشديد برمضان صبحي بعدما اكتسب صفات جيدة للغاية خلال الفترة الأخيرة أبرزها الفاعلية الهجومية على المرمى بجانب الأصرار والتحدي وهو ما جعل رمضان لاعب صاحب شخصية قوية داخل الملعب.

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وأبدى المدير الفني للأهلي رضاه أيضاً عن عمار حمدي لاعب الفريق الصاعد الذى يؤمن المدرب السويسري بقدراته الفنية تماماً وشدد المدير الفني على قناعته التامة بموهبة عمار حمدي وإمكانياته الفنية التي ستمنحه فرصة المشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ورغم عدم مشاركته بشكل منتظم مع المنتخب الأولمبي إلا أن فايلر يبدو مُقتنعاً إلى حد كبير بقدرات صلاح محسن الهجومية وينوي الاعتماد عليه بشكل أكثر في الفترة المقبلة.

ثلاثي المنتخب الأولمبي ، رمضان وعمار وصلاح ومعهم أكثر من عنصر شاب بالأهلي حالياً يمثلون "مشروع" فايلر لبناء جيل رائع للأهلي يمكنه المنافسة على البطولات سنوات طويلة، حيث يرى المدير الفني أن الثنائي الصاعد أيضاً محمد عبد المنعم وعربي بدر من اللاعبين الواعدة القادرين على تمثيل الاهلي بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.