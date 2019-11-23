FilGoal مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد تشيلسي “Man City vs Chelsea” موعد المباراة وجميع...

موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد تشيلسي Man City vs Chelsea في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي والتي تقام اليوم عبر بث مباشر في الأسبوع 13 من بطولة الدوري الإنجليزي خاصة بعدما تربع فريق ليفربول على عرش ترتيب الدوري الإنجليزي منذ أسبوعة الأول وحتى الآن،، ونتعرف اليوم من خلال هذا التقرير على موعد مباراة مان سيتي ضد غريمة فريق تشليسي في الصراع على نيل بطولة الدوري الإنجليزي الأقوى عالمياً.

هذا ويستضيف ملعب الاتحاد المباراة الهامة،وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق: رؤوف خليف، أما عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الجولة الثالثة عشر سنوردها من خلال الجداول التفصيلية المرفقة بهذا التقرير.

مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم تشكيل الفريقين والقنوات الناقلة

المباراة الموعد الملعب والحكم القنوات الناقلة مان سيتي ضد تشيلسي السبت 22 نوفمبر

19:00 مصر

20:00مكة ملعب الاتحاد

المعلق: رؤوف خليف

الجولة: 13 beIN Sports HD 2 beIN Sports 4k beIN Sports HD 11 EN Canal + Sport France HD

FilGoal مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد تشيلسي

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة مشاهدة قمة المتعة والتشويق الكروية، حيث يخوض فريق مان سيتي مباراة اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب للدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يدخل فريق تشيلسي وهو يحتل المركز الثالث وفي جعبته 26 نقطة.

تشكيل نادى مان سيتى اليوم ضد نشيلسي

حراسة المرمى: إيدرسون

إيدرسون خط الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو – نيكولاس أوتامندي – فرناندينيو – والكر

أوليكساندر زينتشينكو – نيكولاس أوتامندي – فرناندينيو – والكر خط الوسط: إيلكاي جوندوجان – رودريجو هيرنانديز- بيرناردو سيلفا

إيلكاي جوندوجان – رودريجو هيرنانديز- بيرناردو سيلفا خط الهجوم: رحيم سترلينج – جابرييل جيسوس – رياض محرز

موعد وتوقيت مباراة مان سيتي ضد تشيلسي اليوم



المواجهة مان سيتى ضد تشيلسي التوقيت السبت 23/ 11/ 2019. الساعة 19:30 بتوقيت مصر. القناة بي ان سبورت 11.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي

البطولة : الدوري الإنجليزي

???? الجولة : الثالثة عشر.

???? ملعب المباراة : الاتحاد.

???? القنوات الناقلة : beIN Sports HD 2. beIN Sports 4k. beIN Sports HD 11 EN. Advertisements Canal + Sport France HD.

⌚ موعد المباراة : الساعةالسابعة مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+).

⏰ تاريخ المباراة : السبت ( 22-11-2019 ).

ترددات جميع القنوات الناقلة مباراة مان سيتي اليوم ضد تشيلسي

نتابع معكم جميع ترددات القنوات الناقلة مباراة اليوم بين مان سيتي ضد تشيلسي ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي.

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية beIN Sports HD 2

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 7 غربا 12264 أفقي 27500 1/2 إرديتو 2 Arabsat 2A 26 شرقا 11547 عمودي 27500 3/4 إرديتو 2

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية beIN Sports 4k

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2A 26 شرقا 11180 عمودي 27500 2/3 إرديتو 2

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية beIN Sports HD 11 EN

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2A 26 شرقا 11623 عمودي 27500 3/4 إرديتو 2

تردد قناة Canal + Sport France HD الفرنسية

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Astra 1B-1H + 2C 19.2 شرقا 12012 عمودي 27500 2/3 ناجرافيشن

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ونتابع مع عشاق الساحرة المستديرة بكافة أرجاء الوطن العربي نتيجة مباراة مان سيتي اليوم ضد تشيلسي في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الشهير، ، كما سنقوم بعرض نتيجة المباراة مع إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة.