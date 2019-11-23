موعد مباراة ليفربول Liverpool vs Crystal Palace اليوم ضد كريستال بالاس واستكمال مسيرة التربع على عرش...

نتابع معكم نتيجة وملخص مباراة ليفربول Liverpool vs Crystal Palace اليوم ضد فريق كريستال بالاس ضمن مباريات الدوري الإنجليزي في أسبوعه الثالث عشر، نستعرض من خلال هذا التقرير مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس وكذلك ملخص لأهم أحداث مباراة اليوم، حيث تحظى هذه المباراة باهتمام بالغ لدى عشاق الساحرة المستديرة على الساحة المصرية والعربية، بل يتابع هذه المباراة موطني جميع البلدان العربية، لذلك سنستعرض من خلال هذا التقرير أهم أحداث مباراة ليفربول اليوم إطار مباريات الأسبوع 13 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويواصل فريق ليفربول “الريدز ” سلسة انتصاراته القوية في الدوري الإنجليزي “البريمرليج” للموسم الحالي، وتجدر الإشارة أن فريق ليفربول يتربع على عرش ترتيب المسابقة قبل مباراة اليوم برصيد 34 نقطة من 12 مباراة حيث فاز ليفربول في 11 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، ولم يُهزم فريق ليفربول حتى الآن بالبطولة الحالية، ويلهث وراءه غريميه مانشستر سيتي وفريق نشيلسي.

مشاهدة بث مباشر FilGoal نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد كريستال بالاس

المباراة الموعد الملعب والحكم القنوات الناقلة ليفربول ضد كريستال بالاس Liverpool vs Crystal Palace السبت 23 نوفمبر

17:00 مصر

18:00 مكة ملعب سيلهرست بارك

المعلق: جواد بدة beIN Sports HD 2

Sport Klub 1 Serbia Sport Klub 1 Slovenija Canal + Sport France HD RMC Sport 1

تشكيل فريق ليفربول ضد كريستال بالاس

يغيب عن مباراة ليفربول اليوم ضد كريستال بالاس كلا من نجمه المصري محمد صلاح،ونجمه أندى روبرتسون بسبب الإصابة.

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

أليسون بيكر. خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جيمس ميلنر – ديان لوفرين.

ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جيمس ميلنر – ديان لوفرين. خط الوسط: فابينيو تافاريس – جورجينهو فينالدوم – جوردان هنديرسون.

فابينيو تافاريس – جورجينهو فينالدوم – جوردان هنديرسون. خط الهجوم: ساديو ماني ، ديفوك أوريجي و روبرتو فيرمينو.

FilGoal تشكيل نادى كريستال بالاس ضد ليفربول اليوم

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راسة المرمي: فنسينتي جايتا.

فنسينتي جايتا. خط الدفاع: جويل وارد – جايمس تومكنز – جاري كاهيل – باتريك فان انهولت.

جويل وارد – جايمس تومكنز – جاري كاهيل – باتريك فان انهولت. خط الوسط: لوكا ميليفوجيفيتش – شيخو كوياتيه – جيمس مكارثر – أندروس تاونسند.

لوكا ميليفوجيفيتش – شيخو كوياتيه – جيمس مكارثر – أندروس تاونسند. خط الهجوم: جوردان آيو – كريستيان بنتيكي.

موعد مباراة ليفربول اليوم ضد كريستال بالاس

المواجهة ليفربول ضد كريستال بالاس التوقيت السبت 23/ 11/ 2019. الساعة 17:00 بتوقيت مصر. القناة ???? بي إن سبورت beIN Sports HD 2 .

مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس Liverpool vs Crystal Palace في الدوري الإنجليزي

???? البطولة : الدوري الإنجليزي

???? الجولة : الثالثة عشر.

???? ملعب المباراة : سيلهرست بارك

???? القنوات الناقلة : بي إن سبورت بي إن سبورت beIN Sports HD 2 .

. ⌚ موعد المباراة : الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰ تاريخ المباراة : السبت ( 23-11-2019 ) .

ترددات القنوات الناقلة التي تذيع مباراة ليفربول اليوم ضد كريستال بالاس

نستعرض معكم جداول تفصيلية لتددات القنوات التي تقوم بنقل البث المباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الإنجليزي والتي تقام في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

تردد قناة بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD 2

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 7 غربا 12264 أفقي 27500 1/2 إرديتو 2 Arabsat 2A 26 شرقا 11547 عمودي 27500 3/4 إرديتو 2

تردد قناة Sport Klub 1 Serbia

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat W2 16 شرقا 11345 أفقي 30000 3/4 فيديو جارد Eutelsat II f4 11.5 غربا 11554 أفقي 30000 3/4 فيديو جارد

تردد قناة Sport Klub 1 Slovenija

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat W2 16 شرقا 10972 عمودي 27500 3/4 فيديو جارد تردد قناة Canal + Sport France HD الفرنسية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Astra 1B-1H + 2C 19.2 شرقا 12012 عمودي 27500 2/3 ناجرافيشن تردد قناة RMC Sport 1 الفرنسية قمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Telecom 2C 5 غربا 12522 عمودي 29950 3/4 فياكسس 2 Astra 1B-1H + 2C 19.2 شرقا 11934 عمودي 29700 2/3 ناجرافيشن

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ونتابع مع عشاق الساحرة المستديرة بكافة أرجاء الوطن العربي مباراة اليوم الهامة في الجولة 13من بطولة الدوري الإنجليزي، كما سنقوم بعرض نتيجة مباراة ليفربول ضد مان سيتي عقب نهاية المباراة.