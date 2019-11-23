موعد مباراة ليفربول Liverpool vs Crystal Palace اليوم ضد كريستال بالاس واستكمال مسيرة التربع على عرش...

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نتابع معكم نتيجة وملخص مباراة ليفربول Liverpool vs Crystal Palace اليوم ضد فريق كريستال بالاس ضمن مباريات الدوري الإنجليزي في أسبوعه الثالث عشر، نستعرض من خلال هذا التقرير مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس وكذلك ملخص لأهم أحداث مباراة اليوم، حيث تحظى هذه المباراة باهتمام بالغ لدى عشاق الساحرة المستديرة على الساحة المصرية والعربية، بل يتابع هذه المباراة موطني جميع البلدان العربية، لذلك سنستعرض من خلال هذا التقرير أهم أحداث مباراة ليفربول اليوم إطار مباريات الأسبوع 13 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.
ويواصل فريق ليفربول “الريدز ” سلسة انتصاراته القوية في الدوري الإنجليزي “البريمرليج” للموسم الحالي، وتجدر الإشارة أن فريق ليفربول يتربع على عرش ترتيب المسابقة قبل مباراة اليوم برصيد 34 نقطة من 12 مباراة حيث فاز ليفربول في 11 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، ولم يُهزم فريق ليفربول حتى الآن بالبطولة الحالية، ويلهث وراءه غريميه مانشستر سيتي وفريق نشيلسي.
مشاهدة بث مباشر FilGoal نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد كريستال بالاس
|المباراة
|الموعد
|الملعب والحكم
|القنوات الناقلة
|ليفربول ضد كريستال بالاس
Liverpool vs Crystal Palace
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تشكيل فريق ليفربول ضد كريستال بالاس
يغيب عن مباراة ليفربول اليوم ضد كريستال بالاس كلا من نجمه المصري محمد صلاح،ونجمه أندى روبرتسون بسبب الإصابة.
- حراسة المرمي: أليسون بيكر.
- خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جيمس ميلنر – ديان لوفرين.
- خط الوسط: فابينيو تافاريس – جورجينهو فينالدوم – جوردان هنديرسون.
- خط الهجوم: ساديو ماني ، ديفوك أوريجي و روبرتو فيرمينو.
FilGoal تشكيل نادى كريستال بالاس ضد ليفربول اليوم
- راسة المرمي: فنسينتي جايتا.
- خط الدفاع: جويل وارد – جايمس تومكنز – جاري كاهيل – باتريك فان انهولت.
- خط الوسط: لوكا ميليفوجيفيتش – شيخو كوياتيه – جيمس مكارثر – أندروس تاونسند.
- خط الهجوم: جوردان آيو – كريستيان بنتيكي.
موعد مباراة ليفربول اليوم ضد كريستال بالاس
|المواجهة
|ليفربول ضد كريستال بالاس
|التوقيت
|السبت 23/ 11/ 2019.
|الساعة
|17:00 بتوقيت مصر.
|القناة
|???? بي إن سبورت beIN Sports HD 2.
مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس Liverpool vs Crystal Palace في الدوري الإنجليزي
- ???? البطولة : الدوري الإنجليزي
- ???? الجولة : الثالثة عشر.
- ???? ملعب المباراة : سيلهرست بارك
- ???? القنوات الناقلة : بي إن سبورت بي إن سبورت beIN Sports HD 2.
- ⌚ موعد المباراة : الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
- ⏰ تاريخ المباراة : السبت ( 23-11-2019 ) .
ترددات القنوات الناقلة التي تذيع مباراة ليفربول اليوم ضد كريستال بالاس
نستعرض معكم جداول تفصيلية لتددات القنوات التي تقوم بنقل البث المباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الإنجليزي والتي تقام في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
تردد قناة بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD 2
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat 101/102
|7 غربا
|12264
|أفقي
|27500
|1/2
|إرديتو 2
|Arabsat 2A
|26 شرقا
|11547
|عمودي
|27500
|3/4
|إرديتو 2
تردد قناة Sport Klub 1 Serbia
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat W2
|16 شرقا
|11345
|أفقي
|30000
|3/4
|فيديو جارد
|Eutelsat II f4
|11.5 غربا
|11554
|أفقي
|30000
|3/4
|فيديو جارد
تردد قناة Sport Klub 1 Slovenija
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat W2
|16 شرقا
|10972
|عمودي
|27500
|3/4
|فيديو جارد
تردد قناة Canal + Sport France HD الفرنسية
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Astra 1B-1H + 2C
|19.2 شرقا
|12012
|عمودي
|27500
|2/3
|ناجرافيشن
تردد قناة RMC Sport 1 الفرنسية
|قمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Telecom 2C
|5 غربا
|12522
|عمودي
|29950
|3/4
|فياكسس 2
|Astra 1B-1H + 2C
|19.2 شرقا
|11934
|عمودي
|29700
|2/3
|ناجرافيشن
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ونتابع مع عشاق الساحرة المستديرة بكافة أرجاء الوطن العربي مباراة اليوم الهامة في الجولة 13من بطولة الدوري الإنجليزي، كما سنقوم بعرض نتيجة مباراة ليفربول ضد مان سيتي عقب نهاية المباراة.