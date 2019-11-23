"إشادة بالإعلام والجماهير وهدنة".. رسائل شوقي غريب قبل الإستعداد لطوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

انهى المنتخب المصري الأولمبي مشواره في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام بالتتويج بكأس البطولة بعد تحقيق الهدف الأكبر بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ونجح منتخب مصر في الفوز بالمباراة النهائية على كوت ديفوار بنتيجة 2-1 بملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء امتد لشوطين إضافيين.

واصطحب المنتخب المصري كلا من كوت ديفوار وجنوب أفريقيا لتمثيل القارة السمراء في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وقام شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بتوجيه عدد من الرسائل والكشف عن بعض الأمور خلال مؤتمره الأخير بالبطولة.

رسالة شكر للإعلام المصري

"أشكر الإعلام المصري على دوره معنا منذ بداية البطولة".. هكذا بدأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي كلماته بالمؤتمر الصحفي الأخير له بأمم أفريقيا تحت 23 عام.

وقال شوقي غريب "أشكر الإعلام المصري الذي قام بمساندة المنتخب منذ اليوم الأول للبطولة، يجب أن أشيد بدور الإعلام معنا في الفترة الأخيرة".

فزنا بكل شيئ

أشاد شوقي غريب بالمجهود الكبير الذي بذله الفريق خلال البطولة، مشيرا الى أنهم لعبوا بقوة دون أي تأثر بدني رغم خوض 5 منافسات في عدد أيام قليل.

واستمر "مصر خرجت من البطولة وهي فائزة بكل شيئ، تنظيم مبهر وتتويج باللقب والتأهل للأولمبياد، فزنا بجوائز أفضل لاعب وحارس مرمى، وهداف البطولة واللعب النظيف".

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واختتم "أقدم لنادي الزمالك ومصر حارس مميز سيصبح صاحب شأن في الكرة المصرية وهو محمد صبحي، تحية له لما قدمه في البطولة".

هدنة قبل الاستعداد لطوكيو

وأكد شوقي غريب في كلماته الأخيره لوسائل الإعلام على أنه بصدد الحصول على فترة راحة قبل بداية مرحلة الاعداد لمنافسات طوكيو 2020.

وقال المدرب الأفضل في البطولة "في الوقت الحالي اريد هدنة، اريد الابتعاد عن أي أمر متعلق بكرة القدم، سأبتعد عن الظهور في وسائل الإعلام قليلا".

وأضاف "بالطبع سأجل بعد ذلك مع مسؤولي اتحاد الكرة لوضع خريطة العمل الخاصة بالاستعداد لطوكيو 2020، لدينا 2 اجندة دولية في شهر مارس وشهر يونيو بجانب فترة ما قبل الأولمبياد".

وصرح "إن شاء الله البرنامج الذي سأقوم بوضعه للاستعداد لطوكيو لن يؤثر على مسيرة الدوري الممتاز".

وشدد "أعد بأنني سأعد برنامج من أجل تحقيق انجاز للكرة المصرية، زمن التمثيل المشرف انتهى، نريد أن نقدم عملا مميزا لبلدنا في طوكيو".

عودة الجماهير

وتمنى شوقي غريب بأن تساهم بطولة أمم أفريقيا تحت 23 في عودة الجماهير بالشكل الكامل للملاعب من جديد.

وقال غريب في تصريحاته "نتمنى أن يعود الجمهور للملاعب، وأن يكون هناك التزام من جانبهم".

واختتم "البعض كان يخشى على المنتخب الأولمبي من الحضور الجماهيري وأنهم سيكونوا عامل مؤثر ضد الفريق، لكن أحد الأسباب الرئيسية في الانجاز هو الحضور الجماهيري الكبير، أشكرهم على ثقتهم ودعمهم".