تحليل .. كيف يفكر البدري في استثمار "منجم" الأولمبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

منح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي "قبلة الحياة" لنظيره في المنتخب الأول، حسام البدري عقب قيادته للفراعنة الصغار للتأهل لأولمبياد طوكيو والتتويج بكأس أفريقيا تحت 23 عام بفضل مجموعة رائعة من اللاعبين اختير 5 منهم في تشكيل الأفضل بالبطولة.

بداية حسام البدري مع المنتخب الأول جاءت مخيبة للأمال بالتعادل مع كينيا وجزر القمر ليشتكى المدير الفني الجديد للفراعنة من "القماشة" والعجز في بعض المراكز مستشهداً بتوظيف محمود عبد المنعم "كهربا" في مركز المهاجم لمعاناته من العجز في هذا المركز.

وحاول البدري التغلب على أداء بعض اللاعبين بمباراة كينيا فى مراكز (الظهير الأيسر والأيمن والجناح الأيسر) وقام باجراء ثلاث تغييرات ليؤكد عدم اقتناعه بالمتواجين في هذه المراكز.

ويؤمن حسام البدري بطريقة 4-2-3-1 بالاعتماد على صانع ألعاب وجناحين ومهاجم صريح فى الشق الهجومي وهو ما يضعه أمام بعض الخياريات في مراكز بعينها من المنتخب الأوليمبي.

ووفقاً لطارق مصطفي المدرب العام للمنتخب الأول فإنه تم الاستقرار على ضم 6 إلى 7 لاعبين من المنتخب الأولمبي لصفوف المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، في الأماكن التي يحتاجها الفريق، فما هذه المراكز؟

1-قلب الدفاع

قدم أسامة جلال قلب دفاع منتخب مصر أداء جيداً متفوقاً على محمد عبد السلام نظيره في هذا المركز ليضع نفسه ضمن المرشحين للتواجد في تجمع المنتخب القادم مع زميله أحمد رمضان بيكهام الذي يتمتع بمرونة تكتيكية وقدرات على شغل مركز قلب الدفاع والوسط المدافع (6) .

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2- الظهير الأيسر

اعتمد حسام البدري على عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك في مواجهة كينيا ثم استعان بأيمن أشرف في مباراة جزر القمر وهو ما يؤكد أن فرصة أحمد فتوح أحد نجوم المنتخب الأولمبي في البطولة كبيرة للغاية في التواجد بل والمنافسة على المشاركة أساسياً.

فتوح الذي يلعب لسموحة على سبيل الإعارة من الزمالك سبق وأن ضمه المكسيكي خافير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر في القائمة المبدأية لبطولة أمم أفريقيا ليثبت الظهير الأعسر صحة وجهة نظر مدرب الفراعنة السابق.

3- الظهير الأيمن

نفس الأمر في مركز الظهير الأيسر ينطبق على مركز الظهير الأيمن حيث بدأ البدري مباراة كينيا بأحمد فتحي ثم استعان بمحمد هاني في نفس الوقت تألق كريم عراقي نجم المصري وأحد نجوم الفراعنة في البطولة في هذا المركز وهو ما يمنحه الفرصة للظفر بالمركز الثالث.

4- الهجوم

اقترب عبد الرحمن مجدي نجم الإسماعيلي من التواجد أيضاً بصحبة الثنائي رمضان صبحي ومصطفي محمد المؤكد تواجدهما مع المنتخب الأول والذي يشغل مركز الجناح الأيمن لقدراته فى المراوغة والتسجيل وغياب أي بديل "أعسر" لمحمد صلاح منذ إصابة مصطفي فتحي المرشح للعودة للمنتخب بعد مشاركته مع الزمالك

*وسط الملعب وحراسة المرمى

على الرغم من تألق أكرم توفيق وعمار حمدي مع المنتخب الأوليمبي إلا أن الاستعانة بهما قد يبدو نسبته ضئيلة وخاصة في المستقبل بعد عودة حمدي فتحي وفي وجود طارق حامد ومحمد النني وعمرو السولية ونبيل عماد "دونجا" وكريم نيدفيد فالبدري نفسه لم يعتمد على أكرم توفيق أثناء تواجدهما فى الأهلي فيما غياب عمار "المتوقع" عن ناديه وتوظيفه في مركز (8) سيبعده عن دائرة الاختيارات رغم اجادته.

ونفس الأمر ينطبق لمحمد صبحي في حراسة المرمي الذي على الرغم من اختياره أفضل حارس في البطولة إلا أن مستواه لا يصل لمحمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد عواد الأساسي فى الزمالك ومحمود عبد الرحيم "جنش".