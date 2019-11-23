الأهلي يكشف موقف ديانج وأجايي وموعد عودة ثلاثي المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي عن جاهزية ثنائي الفريق المالي أليو ديانج، لاعب الوسط المدافع، والنيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لاستئناف مباريات الدوري بمواجهة الجونة، يوم الاثنين المقبل، بالجولة الرابعة، ويطير بعد ذلك لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر بدوري أبطال أفريقيا.

وعانى ديانج من إصابة في العضلة الضامة، بعد مشاركته مع منتخب بلاده الأولمبي بأمم أفريقيا تحت 23 عام، بينما اصيب أجايي في مباراة الأهلي الودية أمام الاتصالات.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي "أليو ديانج تعافى من الإصابة في العضلة الضامة وبات جاهزا للمشاركة في المباريات".

وواصل اللاعب شارك في مران الفريق الجماعي أمس الجمعة بعد تعافيه من الإصابة وبالتالي بات جاهزا للمباريات في الفترة المقبلة".

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وأكمل: "ديانج نفذ برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا".

وأضاف: "أجايي تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، لقد شعر بإجهاد عضلي في مباراة الأهلي الودية الأخيرة، وأصبح حاليا جاهز للمباريات".

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير بملعب مختار التتش صباح الأحد، على أن يسافر الفريق للجونة عصرا استعدادا للمباراة يوم الاثنين.

وتقرر أن يعود الثلاثي رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن للمشاركة في تدريبات الفريق بداية من اليوم السبت لضيق الوقت.

وشارك الثلاثي في تتويج منتخب مصر تحت 23 عام بكأس الأمم الأفريقية والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

وصرح سيد عبدالحفيظ قائلا: "الثلاثي سوف يتواجد في المران اليوم مباشرة نظرا لضيق الوقت، ومن المنتظر أن يخضع الثلاثي لمران استشفائي خفيف".