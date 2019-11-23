بالصور.. كيف سخر رواد الإنترنت من المنتخب الأول وميسي بعد الفوز بأمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
سخر رواد الإنترنت من المنتخب الأول ونجومه، بعد فوز المنتخب الأولمبي ببطولة أفريقيا تحت 23 عام على حساب المنتخب الإيفواري.
وتصدرت المقارنة بين المنتخب الأولمبي، صاحب اللقب، والمنتخب الأول الذي أخفق ببطولة الأمم الأفريقية الماضية، مواقع التواصل الاجتماعي.
وخطف رمضان صبحي، أفضل لاعب في البطولة، صاحب هدف الفوز، الأضواء في الكوميكس التي قارنت بينه وبين محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي.
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