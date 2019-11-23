يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي نظيره تشامبيون الرحاب اليوم، ضمن منافسات بطولة الجمهورية. ‏‎وتقام المباراة في تمام الثانية ظهرا على الصالة الرحاب، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية في بطولة الجمهورية. الرحاب، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية في بطولة الجمهورية. ‏‎ويغيب عن سيدات الأهلي في مباراة اليوم ، كل من، يارا شحاته وسارة الخولي ونصرة عيد عبد الملك بسبب الإصابة. ، كل من، يارا شحاته وسارة الخولي ونصرة عيد عبد الملك بسبب الإصابة. ‏‎يذكر أن فريق سيدات الأهلي قد فاز في مباراته الماضية في بطولة منطقة القاهرة على فريق المعادي بنتيجة 36-16.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يد الأهلي سيدات يواجهن تشامبيون الرحاب اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.