يد الأهلي سيدات يواجهن تشامبيون الرحاب اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي نظيره تشامبيون الرحاب اليوم، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
وتقام المباراة في تمام الثانية ظهرا على الصالةالرحاب، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية في بطولة الجمهورية.
ويغيب عن سيدات الأهلي في مباراة اليوم، كل من، يارا شحاته وسارة الخولي ونصرة عيد عبد الملك بسبب الإصابة.
يذكر أن فريق سيدات الأهلي قد فاز في مباراته الماضية في بطولة منطقة القاهرة على فريق المعادي بنتيجة 36-16.
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