شاهد.. مباراة توتنهام هوتسبير ووست هام في الدوري الإنجليزي

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد، التي تنطلق في الثانية والنصف عصر اليوم السبت، على ملعب استاد لندن الأولمبي، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتشهد المباراة أول ظهور للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهام، والذي تم تعيينهخلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.
وهو ما قد يمنح لاعبي توتنهام حافز لتقديم أداء قوي برفقة المدير الفني الجديد للفريق، الذي يرغب بدوره في تحقيق فوز معنوي في مباراته الأولى مع الفريق ليحصل على ثقة الجماهير بشكل سريع.
ويعاني توتنهام هذا الموسم بشكل واضح في بطولة الدوري بشكل خاص، فالفريق يحتل المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، ولم يحقق سوى 3 إنتصارات كان اخرهم على حساب ساوثهامبتون في الجولة السابعة.
وعلى الجانب الأخر فإن وست هام يونايتد يحتل المركز الـ 16 في جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن توتنهام، وهو ما سيجعله يبحث بقوة عن نتيجة إيجابية تمنحه إنطلاقة بضعة مراكز ليبتعد عن مراكز الهبوط.
شاهد مباراة توتنهام هوتسبير ووست هام
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