اليوم ..حفل افتتاح بطولتي إبراهيم مصطفى الدولية والبطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية

يفتتح اللواء عصام النوار رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة مساء اليوم السبت بطولتي إبراهيم مصطفى الدولية والعربية للكبار للمصارعة الحرة والرومانية ، بمشاركة عشرة دول هى مصر والأردن والكويت والسودان والبحرين والسعودية واليمن وفلسطين وقبرص والهند وكيرجستان ، حيث تشارك دول الهند وكيرجستان والعراق بحكام فقط ، فى حين تشارك بقية الدول بلاعبين وحكام معا .

تقام البطولتين على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 23 وحتى 25 نوفمبر الجارى ، ووجه مجلس إدارة الاتحاد الدعوة للقيادات الرياضية ووممثلى اللجنة الأوليمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية ، ووسائل الإعلام المختلفة لحضور فاعليات البطولتين .

ويشرف على بطولة إبراهيم مصطفى الدولية فنيا التونسى كمال بو عزيز مندوب الاتحاد الدولى ، ويشرف على البطولة العربية المصرى شريف على حلاوة مندوب الاتحاد الدولى ، كما تولى الإشراف على فعاليات دراسات وتقييم الحكام المصريين والعرب الذين تقدموا للحصول

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على الدراجات الدولية ، والتى اختتمت مساء أمس بدار الهيئة الهندسية بمنطقة كوبرى القبة .

صرح العميد محمد محمود عضو الاتحادين المصري والافريقي للمصارعة والمنسق الاعلامي للبطولتين ان كل الإجراءات الخاصه بالبطولتين من لجان واعداد وتنظيم تتم بنجاح وبتعاون من اللجنه الاولمبيه برئاسه المهندس هشام حطب ورعاية وزارة الرياضة تحت قيادة الوزير الرياضي الدكتور أشرف صبحي ، مشيرا إلى أن حفل الافتتاح يقام بشكل جديد طبقا للنظام الدولى بعدم وجود طابور عرض تقليدى ، ولكن سيتم عرض أسماء الدول المشاركة على شاشة عرض الصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة والتى سوف تستضيف حفل الإفتتاح ، لافتا إلى أن الحفل سوف يتضمن فقرات العاب ليزر ، بالإضافة إلى فقرات فنية أخرى .

قال العميد هانى عبد الفتاح نائب رئيس الاتحاد إن قرعة منافسات المصارعة الرومانية أقيمت اليوم ، وسوف تبدأ المنافسات بعد عصر اليوم ، على أن تقام الأدوار النهائية فى المساء ، مؤكدا أن قرعة المصارعة الحرة سوف تقام مساء اليوم فى فندق إقامة الدول المشاركة على أن تقام الأدوار التمهيدية والنهائية للمصارعة الحرة غد الأحد ، مشددا على أن اللاعبين المصريين استعدوا بقوة للفوز بأكبر عدد من الميداليات الذهبية للحصول على لقبى البطولتين .

أكد العقيد عادل إبراهيم مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير البطولتين أن مجلس إدارة الاتحاد بالكامل سوف يحضر المنافسات ، فى مقدمتهم اللواء عصام النوار رئيس الاتحاد ، والعقيد هانى محمد عبد الفتاح نائب رئيس الاتحاد ، والدكتور محمود السيد أحمد السكرتير العام ونائب مدير البطولة ، واللواء وجيه عبد العزيز بكير أمين الصندوق ورئيس اللجنة المالية ، والدكتورة نرمين رفيق محمد عضوة المجلس ، والعميد محمد محمود على عضو المجلس ورئيس اللجنة الاعلامية ، والعقيد إبراهيم عادل مصطفى عضو المجلس ومدير البطولة ، والدكتور أحمد عبد الحميد عمارة عضو المجلس ورئيس لجنة المراسم .