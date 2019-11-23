كشف ياسر صلاح، المدير الفني لفريق الاول لكرة اليد سيدات بالأهلي، عن موعد عودة نصرة عيد، لاعبة الفريق من الإصابة التي تعرضت لها مؤخرا وأبعدتها عن مباريات الفريق.
وقال صلاح إن نصرة عيد ستنتظم في التدريبات الجماعية بعد ٢٠ يوما، بعدما كشفت الأشعة التي خضعت لها اللاعبة عن إصابتها بكدمة في بطحةصابونة الركبة.
وأوضح صلاح أن اللاعبة ستخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة حتى تتعافى من الإصابة؛ تمهيدا لعودتها للملاعب من جديد.
ويستعد فريق سيدات الأهلي لمواجهة تشامبيون الرحاب اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يكشف موعد عودة نصرة عيد لتدريبات سيدات اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.