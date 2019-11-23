الأهلي يكشف موعد عودة نصرة عيد لتدريبات سيدات اليد

كشف ياسر صلاح، المدير الفني لفريق الاول لكرة اليد سيدات بالأهلي، عن موعد عودة نصرة عيد، لاعبة الفريق من الإصابة التي تعرضت لها مؤخرا وأبعدتها عن مباريات الفريق.

وقال صلاح إن نصرة عيد ستنتظم في التدريبات الجماعية بعد ٢٠ يوما، بعدما كشفت الأشعة التي خضعت لها اللاعبة عن إصابتها بكدمة في بطحة

صابونة الركبة.

وأوضح صلاح أن اللاعبة ستخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة حتى تتعافى من الإصابة؛ تمهيدا لعودتها للملاعب من جديد.

ويستعد فريق سيدات الأهلي لمواجهة تشامبيون الرحاب اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الجمهورية.