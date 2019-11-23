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الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد انتهاء الجولة الخامسة والزمالك الثاني

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أقيمت أمس منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة رجال والتي شهدت فوز الأهلي على الاتحاد بثلاثية نظيفة وفوز الزمالك على بتروجت بنتيجة 3 / 1 وفوز طلائع الجيش على القناة بنفس النتيجة وفوز سموحة على الشمس 3 / 0 وهزيمة هليوبوليس أمام الطيران 3 / 1 وفوز سبورتنج على

طنطا 3 / 0 .

بهذه النتيجة واصل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة وجاء الزمالك في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط وبفارق شوط سلبي عن الاهلي ، ثم الجيش في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وبفارق 4

أشواط سلبية.

وياتس في المركز الرابع فريق سموحة برصيد 14 نقطة وفي المركز الخامس فريق الاتحاد السكندري برصيد 9 نقاط ثم هليوبوليس في المركز السادس برصيد 8 نقاط ، وسبورتنج في المركز السابع برصيد 4 نقاط ثم بتروجت الثامن والقناة التاسع والطيران العاشر برصيد 3 نقاط  لكل فريق وفي المركز الحادي عشر فريق طنطا برصيد نقطة واحدة ويحتل فريق الشمس المركز الاخير بلا رصيد من النقاط.

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