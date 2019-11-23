الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد انتهاء الجولة الخامسة والزمالك الثاني

أقيمت أمس منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة رجال والتي شهدت فوز الأهلي على الاتحاد بثلاثية نظيفة وفوز الزمالك على بتروجت بنتيجة 3 / 1 وفوز طلائع الجيش على القناة بنفس النتيجة وفوز سموحة على الشمس 3 / 0 وهزيمة هليوبوليس أمام الطيران 3 / 1 وفوز سبورتنج على

طنطا 3 / 0 .

بهذه النتيجة واصل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة وجاء الزمالك في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط وبفارق شوط سلبي عن الاهلي ، ثم الجيش في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وبفارق 4

أشواط سلبية.

وياتس في المركز الرابع فريق سموحة برصيد 14 نقطة وفي المركز الخامس فريق الاتحاد السكندري برصيد 9 نقاط ثم هليوبوليس في المركز السادس برصيد 8 نقاط ، وسبورتنج في المركز السابع برصيد 4 نقاط ثم بتروجت الثامن والقناة التاسع والطيران العاشر برصيد 3 نقاط لكل فريق وفي المركز الحادي عشر فريق طنطا برصيد نقطة واحدة ويحتل فريق الشمس المركز الاخير بلا رصيد من النقاط.

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