فالفيردي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ليجانيس

أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة ليجانيس، التي تنطلق في الثانية ظهر اليوم على الملعب البلدي ديبوتاركي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، وهو نفس رصيد ريال مدريد

الوصيف، وهو ما يجعل الفريق الكتالوني حريص على تحقيق الإنتصار، وتفادي أي تعثر آخر في البطولة يمنح خصمه التقليدي الفرصة للإنقضاض على الصدارة.

وتبدو المباراة سهلة بالنسبة لبرشلونة، خاصة أن ليجانيس يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6

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نقاط فقط، وهو ما يخلق صعوبة كبيرة على أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية على الفريق الكتالوني المدجج بالنجوم.

أما ليجانيس فيدرك مدى صعوبة اللقاء حتى وإن كان على أرضه، وذلك لفارق الإمكانيات الكبير بين الفريقين.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي :

اندريه تير شتيجن، جيرارد بيكيه، موسى واجي، صامويل أومتيتي، سيرجيو بوسكيتش، انطوان جريزمان، فرينكي دي يونج، جونيور فيربو، لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي.