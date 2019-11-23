شاهد.. حسني عبدربه يوجه رسالتين لـ منتخب مصر الأوليمبي

حرص حسني عبد ربه لاعب المنتخب الوطني والإسماعيلي السابق، على تهنئة لاعبي منتخب مصر الأولمبي عقب تتويجهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، على حساب نظيره كوت ديفوار، في المباراة التي جمعت بينهما بالأمس وأنتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

ونشر عبد ربه عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا:" مبروووك يا رجاله شرفتونا و فرحتونا، مبرووك للمنتخب الاوليمبي وجهازه الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب، كنتم على قدر كبير من المسؤوليه ، مستنين اكتر في طوكيو

ان شاء الله".

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ونشر رسالة ثانية للجمهور قائلًا:"مبروووك تاني علي الفرحة رجالة منتخبنا الأوليمبي مبروووك الجهاز الفني بالكامل، شكرًا علي رجوع الجمهور الإستاد وإنتظاركم بالشاشات شكرا علي الحب اللي رجع بين الجميع بطولة كنا محتاجنها لإن إسم البلد الكبير كان لازم يرجع ويفضل الكل يهابه، مبرووووك لمصـرنا العظيمة مبروووك ياشباب ياأولمبي".