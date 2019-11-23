اليوم.. أهلي 2009 يواجه شباب الأميرية

يلتقي فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ اليوم السبت مع فريق مركز شباب الأميرية، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب المقاولون العرب، ضمن الجولة السابعة من مهرجان سوبر البراعم.

كان فريق براعم الأهلي مواليد ٢٠٠٩ حقق فوزا كبيرا في الجولة الماضية على فريق المعادي واليخت برباعية نظيفة، ويسعى لاستمرار مسيرة الانتصارات في مباراة الغد.

يذكر أن مباريات البراعم تقام بدون احتساب

نتائج أو نقاط لكل المواليد (٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ - ٢٠١٠)، عدا بطولة مواليد ٢٠٠٦ التي يتوج الفريق الأكثر حصداً للنقاط باللقب.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٩ بالأهلي جمال السيد مديراً فنياً ومحمد عبد العزيز مدرباً وهاني داوود مدرباً مساعداً.