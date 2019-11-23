شاهد.. مباراة ليجانيس وبرشلونة في الدوري الإسباني

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثا مباشرا لمشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس، التي تنطلق في الثانية ظهراً على الملعب البلدي ديبوتاركي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، وهو نفس رصيد ريال مدريد الوصيف، وهو ما

يجعل الفريق الكتالوني حريصا على تحقيق الإنتصار، وتفادي أي تعثر آخر في البطولة يمنح خصمه التقليدي الفرصة للإنقضاض على الصدارة.

وتبدو المباراة سهلة بالنسبة لبرشلونة، خاصة أن ليجانيس يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط فقط، وهو ما

يخلق صعوبة كبيرة على أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية على الفريق الكتالوني المدجج بالنجوم.

أما ليجانيس فيدرك مدى صعوبة اللقاء حتى وإن كان على أرضه، وذلك لفارق الإمكانيات الكبير بين الفريقين.

وتشهد لقاءات الفريقين تفوق ملحوظ لفريق برشلونة، ففي أخر ست مواجهات جمعتهما حقق الفريق الكتالوني الفوز في 5 مرات، مقابل إنتصار وحيد لليجانيس بهدفين مقابل هدف في مباراة الدور الأول الموسم الماضي.

شاهد مباراة ليجانيس وبرشلونة