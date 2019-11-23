نتيجة مباراة ليفربول وكريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي 2019-2020

يترقب عشاق ليفربول مباراة كريستال بالاس، فى احدي مباريات اليوم بالجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، والمقرر إقامتها على ملعب الريدز “آنفيلد روود”، اليوم السبت 23-11-2019، فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

ويدخل الريدز اللقاء فى صدارة جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 34 نقطة، متفوقاً بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه فريقى ليستر سيتي وتشيلسي أصحاب الـ26 نقطة، والمنتشي بعد الفوز على مانشستر سيتي فى الجولة الماضية بنتيجة 3/1.

بينما يدخل الضيف كريستال بالاس اللقاء فى المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد سابع الترتيب برصيد 16 نقطة. وكان قد خسر فى الجولة الماضية أمام نادي تشيلسي بهدفين دون رد على ملعب ستامفورد بريدج.

وكان آخر لقاء جمع بين ليفربول وكريستال بالاس فى البريميرليج الموسم الماضي، والذي أقيم على ملعب آنفيلد روود لحساب الجولة 23، انتهي بفوز الريدز بنتيجة 4/3، وشهد اللقاء تسجيل صلاح هدفين، وساديو ماني هدف، وروبرتو فيرمينو هدف.

الغيابات:

ليفربول: يغيب بداعي الإصابة كلاً من (ناثانييل كلاين- جويل ماتيب)، ومن المحتمل عدم مشاركة محمد صلاح، وشاكيري، أندرو روبرتسون.

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كريستال بالاس: من المحتمل أن يغيب بداعي الإصابة كلاً من (ويلفريد زاها، جويل وارد).

وظهر محمد صلاح فى تدريبات ليفربول يوم الخميس الماضي، على الرغم من التقارير الصحفية الإنجليزية، التى تحدثت عن غيابه خلال مواجهة كريستال بالاس، بسبب إصابة على مستوى الكاحل.

وتأتى مشاركة الفرعون المصرى فى تدريبات الريدز، لتعطى مؤشر جديد، على إمكانية خوض محمد صلاح مواجهة اليوم، وتعافيه من الإصابة.

وكان صلاح، قد غاب عن مواجهتى منتخب مصر أمام كلاً من كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021، بسبب الإصابة.