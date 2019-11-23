نتيجة مباراة الارسنال وساوثهامتون فى الدوري الإنجليزي 2019-2020

يستضيف اليوم نادي أرسنال، نادي ساوثهامتون، فى مباريات اليوم بالجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، والمقرر إقامتها على ملعب الإمارات بلندن، اليوم السبت 23-11-2019، فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش.
ويدخل أرسنال المباراة فى المركز السادس من ترتيب جدول البريميرليج برصيد 17 نقطة، متقدماً على ملاحقه مانشستر يونايتد بفارق نقطة واحدة، ومتساوياً مع نادي شيفيلد يونايتد خامس الترتيب فى النقاط.
بينما يدخل ساوثهامتون المباراة فى المركز الـ19 “القبل الأخير” برصيد 8 نقاط، ومتساوياً فى النقاط مع نادي واتفورد، وبفارق نقطة واحدة عن متزيل ترتيب البريميرليج نادي نورويتش سيتي.
الغيابات:
يغيب عن أرسنال بداعي الإصابة اللاعب داني سيبايوس، واللاعب كولاسيناك.
وآخر لقاء جمع بين ارسنال وساوثهامتون فى الموسم الماضي كان بالجولة 27، وانتهي بفوز الجانرز بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي أقيمت على ملعب الامارات.
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