بعد الأب والجد .. مالديني جديد في ميلان

أستدعي الشاب دانييلي مالديني نجل قائد ميلان السابق باولو إلى تشكيلة الفريق المدعوة لمواجهة نابولي السبت ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويلعب دانييلي (18 عاماً) في مركز لاعب الوسط المهاجم وكان شارك في الجولة الصيفية لميلان لكنها المرة الأولى التي يتواجد فيها ضمن مجموعة مؤهلة لخوض احدى المباريات في الدوري المحلي علما بأنه جدد عقده قبل فترة وجيزة عام 2024.

يذكر أن جد دانييلي تشيزاري الذي توفي عام 2016 ووالده باولو هما أسطورتان حقيقيتان في تاريخ النادي اللومبادري، فقد دافع الجد تشيزاري عن الوان النادي على مدى 12 موسماً حاز خلالها بطولة إيطاليا أربع مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، كما أشرف على تدريب الروسونيرو مرتين موسم 1973-74 وعام 2001.

أما باولو الذي يعتبر أحد أفضل المدافعين على مر التاريخ، فإنه حامل الرقم القياسي فى عدد المباريات فى الدوري المحلي مع 647 مباراة جميعها مع ميلان الذي حاز معه بطولة إيطاليا سبع مرات ودوري أبطال أوروبا خمس مرات.