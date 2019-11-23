نتيجة مباراة برشلونة وليجانيس فى الدوري الإسباني 2019-2020

يزور برشلونة ملعب نادي ليجانيس، عقب نهاية التوقف الدولي الحالي، فى احدي مباريات اليوم بالجولة الـ14 من الدوري الإسباني (لا ليجا) 2019-2020.
وتقام المباراة على ملعب “بوتاركي البلدي” فى ليجانيس، اليوم السبت 23-11-2019، فى تمام الساعة 14:00 بتوقيت مصر، الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش.
يدخل ليجانيس اللقاء على ملعبه فى المركز الـ20 والأخير من ترتيب جدول الليجا الإسباني برصيد 6 نقاط، وكان قد تعادل فى الجولة الماضية خارج ملعبه أمام نادي ريال سوسيداد بنتيجة 1/1.
بينما يدخل العملاق الكاتالوني المباراة فى صدارة ترتيب جدول الليجا برصيد 25 نقطة، متساوياً مع ثاني الترتيب ريال مدريد، وبفارق نقطة عن كلاً من أتلتيكو مدريد وأشبيلية، الثالث والرابع على الترتيب برصيد 24 نقطة.
وكان قد تغلب البارسا فى الجولة الماضية من الليجا على سيلتا فيجو بنتيجة 4/1، فى مباراة شهدت تألق كبير للبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي على ملعب كامب نو.
وكان آخر لقاء بين بارسا وليجانيس فى الليجا الموسم الماضي بالجولة الـ20، وانتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3/1، على ملعب كامب نو.
الغيابات:
برشلونة: يغيب بداعي الإصابة كلاً من (جوردي ألبا- سيرجي روبيرتو- نيلسون سيميدو).
ليجانيس: يغيب بداعي الإصابة كلاً من ( روبين بيريز- ألكسندر زيمانوفسكي).
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