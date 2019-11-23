فالفيردي يفاجئ الجميع ويدفع بتشكيلة غير متوقعة أمام ليغانيس

فاجأ المدرب الإسباني لنادي برشلونة الجميع بتشكيلة هُجومية في المباراة التي ستجمعه بعد قرابة ساعة من الآن بمضيفه ليغانيس، في ضواحي العاصمة الإسبانية مدريد.
وقرر المدرب الإسباني الدفع بأربعة مُهاجمين دفعة واحدة لأول مرة، إذ ستعرف تشكيلة برشلونة تواجد كل من ميسي، سواريز رفقة غرييزمان وديمبيلي في الخط الأمامي.
وقام فالفيردي باختيار كل من الهولندي فرينكي دي يونغ والإسباني سيرجيو بوسكيتس في خط الوسط.
واستعان فالفيردي بخدمات اللاعب الصغير موسى واجي في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب كل من سيميدو وسيرجي روبيرتو، بينما سيشغل جونيور فيربو الجهة اليسرى بسبب غياب جوردي ألبا، بينما وضع ثقته في الثنائي الدفاعي جيرارد بيكي والفرنسي صامويل أومتيتي.
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